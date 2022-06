Jota fica no Celtic, Benfica lucra 7,5 milhões

Jota vai deixar o Benfica em definitivo e assinar contrato com o Celtic, garante a imprensa portuguesa e escocesa.

De acordo com as publicações, o campeões da Escócia vão ativar a cláusula de compra do avançado de 23 anos. O Benfica renderá cerca de 7,5 milhões de euros por 75% do passe de Jota.

Jota fez toda a formação no Benfica, mas não conseguiu afirmar-se na equipa principal, onde realizou 34 jogos e marcou dois golos.

Na temporada 2020/21, esteve cedido ao Valladolid, sem sucesso, e a afirmação chegou esta temporada, com 13 golos e 14 assistências em 40 jogos disputados pelo Celtic.