Club Brugge empresta lateral ao Montpellier

Faitout Maouassa é reforço do Montpellier, por empréstimo do Club Brugge. O lateral esquerdo, de 23 anos, está de volta à liga francesa, depois de ter sido campeão belga, mas sem grande utilização no Brugge.

Faitout Maouassa, contratado ao Rennes por quatro milhões de euros, participou em apenas nove jogos pelos belgas.

Campeão da Europa de sub-17 e de sub-19, pela França, Maouassa foi também internacional sub-19. Formado no Nancy, o defesa passou ainda por Nimes e Rennes.