Brahimi troca de clube no Catar

Yacine Brahimi foi apresentado como reforço do Al-Gharada, do Catar.

O avançado argelino, ex-jogador do FC Porto, esteve as últimas três épocas no Al-Rayyan e deixa o emblema, em fim de contrato.

"Quero agradecer por estes três anos no Al-Rayyan, foram três anos com momentos inesquecíveis. Este clube ficará para sempre no meu coração", despediu-se Brahimi, nas redes sociais, do Al-Rayyan.

Brahimi, de 32 anos, jogou cinco temporadas no FC Porto e deixou o clube em 2019, também em final de contrato.