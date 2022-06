"Auf Wiedersehen", Benfica. Gotze escolhe Eintracht Frankfurt

Gotze estava no PSV e antes jogou no Borussia Dortmund.

O jogador teve proposta do Benfica, que vai ser treinado por Roger Schmidt, ex-técnico de Gotze no PSV.

Em declarações aos meios do Eintracht Frankfurt, Gotze referiu: “Estou muito ansioso por jogar no Eintracht Frankfurt. Este clube passou por um desenvolvimento extraordinário e está num caminho emocionante e ambicioso, ao qual agora me junto. Estou realmente ansioso pelo meu regresso à Bundesliga. Além disso, temos a oportunidade de jogar na Liga dos Campeões”.

O Eintracht Frankfurt, com Gonçalo Paciência, conquistou a Liga Europa e vai ter acesso direto à Liga dos Campeões.