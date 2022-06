West Ham assegura reforço para a defesa

O West Ham anunciou, em comunicado, a contratação do internacional marroquino Nayef Aguerd.

Os "hammers" assinam um contrato de cinco anos com o central de 26 anos que deixa os franceses do Rennes.

"Fiquei muito entusiasmado quando soube do interesse do West Ham. Quis vir para a Premier League porque é o sonho de qualquer jogador, o West Ham é um clube histórico e vi alguns jogos deles esta época. Falei com o treinador e a decisão foi muito fácil", disse, aos meios do clube.

Aguerd esteve as últimas quatro temporadas em França, as últimas duas com grande destaque no Rennes.