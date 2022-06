Textor em negociações com Lyon

O Lyon confirma que está em “negociações exclusivas” com a Eagle Football Holdings, empresa do norte-americano John Textor.

A ideia é o empresário, que chegou a negociar com o Benfica, se tornar acionista maioritário do OL Groupe, o grupo que controla o clube francês Olympique Lyon.

“Holnest, Pathe e IDG Capital anunciam que entraram em negociações exclusivas com a Eagle Football Holdings LLC, com vista à aquisição, por parte desta, de uma participação maioritária no OL Groupe, seguida de uma oferta pública de aquisição obrigatória simplificada”, refere o Lyon, em comunicado.

Nesta altura, John Textor tem 90% da SAD do Botafogo, no Brasil, 80% do capital do Racing Molenbeek, na Bélgica, e 40% do Crystal Palace, em Inglaterra.

Se o negócio se confirmar, Textor ficará com 66,56% do clube francês.

O acordo prevê um aumento de capital de 86 milhões de euros e a continuidade de Aulas na presidência, no mandato em vigor.