Girona sobe à primeira divisão... no futebol e no basquetebol

No basquetebol, a equipa do português Gonçalo Delgado - não utilizado no encontro decisivo - venceu, em Madrid, por 60-66, o Movistar Estudiantes, na final do "play-off" de promoção à primeira liga. Junto do poste português também joga o ex-campeão da NBA Marc Gasol.

A cidade catalã de Girona festejou, na noite deste domingo, a subida à primeira divisão duas vezes, no futebol e no basquetebol.

No futebol, o Girona também saiu vitorioso do confronto a contar para o "play-off" de promoção. Os catalães venceram a segunda mão, por 1-3, depois da primeira mão, disputada em casa do Girona, ter terminado com um nulo.

As subidas colocam fim a vários anos de ausência da elite do desporto espanhol. Se no futebol esse afastamento durou apenas três anos, no basquetebol, o Girona regressa à principal divisão da modalidade, pela primeira vez em 14 anos.

A cidade com pouco mais de 100.000 habitantes junta-se a Barcelona, Bilbau, Madrid, Valência e Sevilha como únicas localidades com representação nas principais divisões das duas modalidades.

Com motivos redobrados para festejar, a população de Girona saiu à rua para festejar as duas subidas, um feito sem precedentes na história do futebol espanhol, que aconteceu com 136 minutos de diferença.