Flamengo volta atrás no acordo de rescisão com Paulo Sousa

O Flamengo voltou atrás com o valor acordado a pagar a Paulo Sousa. O treinador português não se mostrou agradado com esta súbita mudança e equaciona apresentar queixa à FIFA.

O clube brasileiro deve a Paulo Sousa quase seis milhões de reais, o equivalente a cerca de 1,1 milhões de euros, valor ao qual se acrescenta o que o Flamengo tem de pagar à restante equipa técnica.

Segundo o jornal "Globo", do Brasil, o departamento jurídico do clube enviou documentação com valores inferiores aos que tinham sido acordados com o português, que estuda a hipótese de reclamar junto da FIFA.

A equipa que representa Paulo Sousa tem receio que o Flamengo queira adiar o pagamento. A intenção do técnico português era resolver esta questão de forma pacífica, antes de regressar a Portugal, na terça-feira.