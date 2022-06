​Brasileirão. Reviravolta épica do Botafogo de Luís Castro

O Botafogo venceu este domingo o Internacional de Porto Alegre, por 3-2, com uma reviravolta épica da equipa treinada pelo português Luís Castro.



A deslocação ao Rio Grande do Sul começou da pior maneira para o Botafogo, que aos 14 minutos de jogo já perdia por 2-0 e estava reduzido a dez jogadores, por vermelho direto a Philipe Sampaio.

Luís Castro também foi expulso após contestar o penálti que deu origem ao primeiro golo do Internacional

Em desvantagem e com uma arbitragem polémica, a equipa de Luís Castro arregaçou as mangas e foi atrás do prejuízo. Ao minuto 19 reduziu com um golo de Vinicius.

Na segunda-parte, o Botafogo chegou ao empate à passagem da hora de jogo, por Erison, e o golo da vitória chegou aos 90+11 minutos, com um remate certeiro de Hugo.

O triunfo sobre o Internacional é o segundo consecutivo da turma carioca, depois de uma série de quatro derrotas consecutivas.

Com esta vitória, a equipa de Luís Castro ascende à 7.ª posição do campeonato brasileiro, com 18 pontos em 13 jornadas.

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, venceu em casa o Goiás, por 1-0, golo de Fábio Santos, e mantém o segundo lugar no Brasileirão, com os mesmos pontos do líder Palmeiras, mas mais um jogo.