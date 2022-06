Bielsa pode voltar ao Athletic Bilbau, mas depende das eleições do clube

Marcelo Bielsa poderá voltar a ser o treinador do Athletic Bilbau, mas está dependente das eleições eleitorais.

O técnico argentino é trunfo eleitoral para Iñaki Arechabaleta, que apresentou oficialmente o técnico.

"É o treinador mais venerado do mundo. É um treinador de futuro, embora tenho sido ele que nos tenha dado a melhor época deste século. Ele evoluiu, a sua ambição vão levar-nos ao Athletic que deve ser", disse, na conferência de imprensa.

Bielsa esteve em direto na apresentação da candidatura ao seu bom estilo, com uma apresentação de mais de uma hora sobre os problemas e a evolução do atual plantel do Athletic.

"No mês de março tive um contacto com o Iñaki Arechabaleta e falou-me da possibilidade em voltar ao Athletic, caso ele vença as eleições. Avaliei a proposta, é uma grande responsabilidade orientar o Athletic. Levei algum tempo, fui vendo a equipa. Decidi que sim quando acabou a temporada e quando o Marcelino decidiu sair", afirmou Bielsa.

Marcelo Bielsa, de 66 anos, é considerado um treinador de culto e admirado por vários dos maiores treinadores do mundo. Bielsa esteve as últimas quatro épocas no Leeds United. Antes, passou pelo Lille, Marselha e Athletic, que orientou entre 2011 e 2013, levando os bascos à final de uma Liga Europa.

Ricardo Barkala e Jon Uriarte são os outros dois candidatos à presidência do clube.