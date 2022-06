Arsenal ainda não anunciou, mas Fábio Vieira já está inscrito na Premier League

Fábio Vieira já está inscrito na Premier League como reforço do Arsenal, apesar de ainda não ter sido oficializado como reforço dos "gunners".

O perfil do jogador já está público no site da Premier League, no plantel do Arsenal. A oficialização do negócio deverá acontecer esta tarde.

O médio português, de 22 anos, já tinha confirmado a transferência: "O meu agente trabalhou nas negociações entre os dois clubes e eu aceitei esta transferência porque era importante para todas as partes. Sempre vi a Premier League na televisão", disse.

O FC Porto anunciou, na última sexta-feira, um "princípio de acordo" para a venda de Fábio Vieira ao Arsenal, por 35 milhões de euros, mais cinco milhões dependentes de objetivos.

Fábio Vieira marcou sete golos e apontou 16 assistências esta época no Porto, em 39 jogos disputados.

O criativo estava na equipa principal há três temporadas e foi campeão duas vezes pelo FC Porto.

A saída do jogador, assim como a de Vitinha, está a dividir o universo portista. Nuno Lobo, que foi candidato nas últimas eleições à presidência do FC Porto, considera que a transferência de Fábio Vieira é "um péssimo negócio".

"É um dos melhores jogadores do FC Porto e sair por aqueles valores é um péssimo negócio. Estamos a falar de uma das joias do FC Porto, de um dos jogadores que vieram da nossa formação, o ADN do FC Porto. E pelos vistos já o perdemos. É mais um negócio que eu não entendo", critica.