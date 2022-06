Apresentado no Real Madrid, Rudiger escolhe Pepe como principal referência

Antonio Rudiger, novo central do Real Madrid, destaca Pepe como a principal referência na posição.

O central alemão de 29 anos foi apresentado esta segunda-feira como novo defesa do Real Madrid, depois de ter terminado contrato com o Chelsea.

Em conferência de imprensa no Santiago Bernabéu, Rudiger escolheu Pepe como a principal referência: "Tenho muitas, mas se tivesse de escolher um, diria Pepe. Ele tem umas características que me encantam. Dentro de campo é um monstro e fora é uma pessoa muito simpática".

Pepe, hoje com 39 anos e ao serviço do FC Porto, é uma referência no Real Madrid, clube onde jogou durante 10 temporadas, entre 2007 e 2017.

Rudiger confirma que teve uma abordagem do Barcelona, mas o objetivo foi assinar pelo Real Madrid.

"Houve interesse, mas disse ao meu agente que seria o Real Madrid, ou nada", atira.

O central esteve as últimas cinco temporadas no Chelsea, clube que deixou em fim de contrato. Antes, passou ainda pela Roma e Estugarda.