Renato Sanches na rota do PSG

O PSG, que tem o português Luís Campos como consultor, está interessado em Renato Sanches para reforçar a equipa na temporada de 2022/23.

A notícia surge em vários meios de comunicação social nacional e internacional.

Os parisienses, no final da semana passada, garantiram a contratação de Vitinha, do FC Porto.

O PSG tem a concorrência de outros gigantes do futebol europeu, como é o caso do Milan com quem o jogador até já terá um princípio de acordo.

O clube de Paris já terá iniciado negociações junto do Lille para trabalhar a transferência.