Sadio Mané prepara-se para trocar Liverpool pelo Bayern de Munique por 50 milhões

Sadio Mané prepara-se para trocar o Liverpool pelo Bayern de Munique por cerca de 50 milhões de euros, segundo avança a Sky Sports.

As negociações pelo avançado internacional senegalês, de 30 anos, que já assumiu a intenção de deixar o vice-campeão inglês, arrastam-se. De acordo com a Sky Sports, o Bayern vai apresentar, agora, uma proposta de 42,5 milhões de libras (49,7 milhões de euros à taxa de conversão atual), que vai, enfim, ao encontro dos valores que o Liverpool pretende.

Está marcada uma reunião entre responsáveis de Bayern, que tem Mané como alvo prioritário para esta janela de mercado, e Liverpool para esta sexta-feira. A favor dos campeões alemães joga o facto de terem recebido o "sim" do próprio extremo no mês passado. A contratação de Darwin Núñez ao Benfica, por parte do Liverpool, também inspira confiança.

Contratado por 41,2 milhões de euros ao Southampton em 2016/17, Sadio Mané é um dos jogadores mais importantes do Liverpool de Jurgen Klopp, com um total de 120 golos e 48 assistências em 269 jogos.

Números que foram decisivos para os "reds" conquistarem uma Premier League, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga inglesa, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes.

Esta época, Sadio Mané somou 23 golos e duas assistências em 51 jogos.