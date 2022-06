Abel Ferreira vence e isola-se na liderança do Brasileirão

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, isolou-se na liderança do Brasileirão, na madrugada desta sexta-feira, com uma vitória, por 4-2, na receção ao Atlético Goianense.

A equipa de São Paulo até começou a sofrer, com um golo de Diego Churín, aos 29 minutos, mas quatro golos em oito minutos mudaram completamente a face do jogo. Zé Rafael empatou aos 42 minutos, Gustavo Gómez consumou a reviravolta aos 44, Gustavo Scarpa confirmou aos 45 e, aos 45+4, Gómez bisou e deu corpo à goleada.

Churín ainda reduziu ao minuto 79, com o segundo golo da conta pessoal, no entanto, a vitória do Palmeiras não foi ameaçada.

A equipa de Abel passa a somar 25 pontos, mais três do que o Corinthians, de Vítor Pereira, segundo classificado, e mais quatro do que o Internacional de Porto Alegre, que fecha o pódio do campeonato.