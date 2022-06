Corinthians de Vítor Pereira empata e deixa fugir a liderança

O Corinthians, treinado por Vítor Pereira, empatou esta quarta-feira a um golo em casa do Athletico Paranaense, na 12.ª jornada do Brasileirão e perdeu a liderança do campeonato.

O jogo até começou melhor para o "Timão", com um golo de Roger Guedes aos seis minutos, mas o momento que definiu a partida foi a expulsão de jogadores das duas equipas aos 72 minutos. Do lado do Corinthians, quem viu vermelho foi Roni, que tinha entrado em campo poucos minutos antes, enquanto que o Athletico Paranaense ficou sem Hugo Moura.

Depois das expulsões, a equipa que tem como técnico Luiz Felipe Scolari conseguiu empatar a partida aos 80 minutos, por David Terans, de grande penalidade.



Com o empate, o Corinthians de Vítor Pereira igualou o Palmeiras, com 22 pontos, mas falhou o assalto à liderança do campeonato brasileiro. A equipa de Abel Ferreira tem ainda menos um jogo, pelo que pode distanciar-se do clube paulista.