Botafogo de Luís Castro dá pontapé na crise

O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, venceu esta quinta-feira o São Paulo, em jogo a contar para a 12.ª jornada do campeonato brasileiro.

Kayque, aos 61 minutos, foi o autor do golo da vitória caseira, no estádio Nilton Santos, do clube da “estrela solitária”.

Após marcar o golo de belo efeito, Kayque foi a correr em direção ao banco de suplentes e abraçou o treinador Luís Castro, acompanhado pelo resto da equipa.

O triunfo sobre o São Paulo garantiu três preciosos pontos ao Botafogo e colocou um ponto final num ciclo de quatro derrotas consecutivas no campeonato.



O clube ocupa agora a 13.ª posição no Brasileirão, integrando um lote de várias equipas com 15 pontos. Na próxima jornada o Botafogo desloca-se ao reduto do Internacional de Porto Alegre.