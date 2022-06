Descontentes com Luís Castro, adeptos do Botafogo invadem centro de treinos

Adeptos do Botafogo invadiram, esta terça-feira, o centro de treinos do clube, descontentes com o rendimento da equipa orientada pelo português Luís Castro.

Os adeptos, elementos de uma das claques, segundo o "globoesporte", estiveram à conversa com vários jogadores, como Piage, Diego Gonçalves, Kayque, Lucas Fernandes, ex-Portimonense, e Victor Sá.

O treino é da parte da tarde e os adeptos prometeram regressar para conversar com mais jogadores e equipa técnica.

Segundo a publicação, em causa estão os maus resultados da equipa e também a política de contratações. O Botafogo perdeu os últimos quatro jogos e caiu do "top-4" para a zona de despromoção.