Luís Castro perde quatro jogo consecutivo

O Botafogo, de Luís Castro, perdeu o quarto jogo consecutivo no campeonato, em casa, frente ao Avaí, por 1-0.

O único golo da partida foi apontado na primeira parte, nos descontos, aos 45+2 minutos, por Kevin.

Depois de um início de época promissor, o Botafogo perdeu o quarto jogo consecutivo no campeonato.

Com este resultado, a equipa de Luís Castro caiu para os lugares de descida. O Botafogo está no 17º lugar com 12 pontos somados. No entanto, à 11ª jornada, apenas seis pontos separam o Botafogo do São Paulo, que está no terceiro lugar.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, é o líder do campeonato, com 22 pontos, mais um do que o Corinthians, de Vítor Pereira.