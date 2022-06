Liverpool confirma contratação de Darwin

O Liverpool oficializou, esta terça-feira, a contratação do avançado Darwin, do Benfica.

O clube encarnado já tinha anunciado um acordo na madrugada de segunda-feira, agora referindo que "está confirmada a transferência dos direitos do jogador".

Segundo o clube da Luz, "o acordo prevê o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o montante global da alienação poderá atingir o montante de 100 milhões de euros".

Além do já comunicado, as águias dão conta de que os "reds" poderão "reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação" do avançado uruguaio.

"Adicionalmente, a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade, e terá ainda de entregar ao Almeria [clube ao qual contratou o jogador] o montante correspondente a 20% do valor da mais-valia obtida com esta transferência, até um limite de 10 milhões de euros", pode ler-se na nota enviada à CMVM.

Esta é a segunda maior transferência de sempre do futebol português depois da saída de João Félix para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros.