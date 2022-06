Klopp. “Darwin é um jogador maravilhoso”

O treinador do Liverpool mostra-se feliz após a contratação de Darwin. É “uma supernotícia”.

“Sou muito grato a todos no clube por terem feito isto acontecer. Mostrámos determinação e ambição em igual medida”, referiu Jurgen Klopp.

O técnico alemão deixa a sua opinião sobre o novo avançado uruguaio dos “reds”: “Darwin é um jogador maravilhoso. Já é muito bom, mas tem muito potencial para ser ainda melhor. É por isso que é tão emocionante: pela sua idade, pelo seu desejo, pela sua fome de ser ainda melhor do que é atualmente”.

Os elogios de Klopp continuam: “Além de definir um ritmo, traz energia, pode ameaçar o espaço central ainda que tenha grande amplitude de ação. É agressivo e dinâmico com os seus movimentos. Joga sem medo, é poderoso”.

Darwin custa ao Liverpool 75 milhões de euros, no imediato, mas o negócio pode chegar aos 100 milhões.

No ataque do Liverpool tem-se falado com insistência da saída de Sadio Mané para o Bayern Munique, mas o eventual negócio ainda não se concretizou.