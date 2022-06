O Gana, adversário de Portugal no Campeonato do Mundo, empatou 0-0 contra o Chile.

Durante a realização da Taça Kirin, a equipa africana acabou por levar a melhor nas grandes penalidades (3-1), com o tento decisivo a ser apontado por Fatawu Issahaku, jogador do Sporting.

Este torneio japonês acabou por ser conquistado pela Tunísia, que bateu o Japão, na final, por 3-0.

O Gana é um dos adversários de Portugal no grupo H do Mundial do Qatar, tal como Uruguai e Coreia do Sul.