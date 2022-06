Costa Rica derrota Nova Zelândia e garante presença no Qatar

A Costa Rica carimba o passaporte para a fase final do Mundial do Qatar depois de derrotar a Nova Zelândia no “play-off” intercontinental. Ex-leão foi decisivo.

Joel Campbell, antigo avançado dos leões, marcou, logo aos três minutos, o único golo da partida, em Al-Rayyan, no Qatar.

Os neozelandeses lutaram contra o prejuízo, mas a vida complicou-se ainda mais após a expulsão de Barbarouses, aos 60 minutos.

Esta é a sexta participação da Costa Rica num Mundial depois de já terem estado em 1990, 2002, 2006, 2014 e 2018.

A seleção costariquenha está no grupo E do Mundial do Qatar, o mesmo de Espanha, Alemanha e Japão.