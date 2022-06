Cai o campeão. França falha "final four"

A Liga das Nações não terá bicampeão. O atual detentor do troféu, a França, perdeu, esta segunda-feira, a hipótese de chegar à Final Four.

Os campeões do mundo perderam na receção à Croácia, por 0-1, no Stade de France, com um golo, de grande penalidade, de Luka Modric, e ficaram matematicamente impedidos de vencer o Grupo 1 da Liga A.

França está, à falta de duas jornadas (seis pontos em disputa), no último lugar, com dois pontos, menos sete que o líder, a Dinamarca, que bateu a Áustria, por 2-0, com golos de Jonas Wind e Andreas Skov Olsen.

Em segundo, com sete pontos (menos dois que a Dinamarca), encontra-se a Croácia. A Áustria está em terceiro, com quatro pontos.

Neste momento, a França arrisca-se mesmo a descer de divisão.