Atenção Portugal. Coreia do Sul goleia o Egipto

A Coreia do Sul, do técnico Paulo Bento, goleou o Egipto, por 4-1, num particular de preparação para o Campeonato do Mundo do Qatar.

Em Seul, no último dos quatro jogos amigáveis disputado em junho, a formação asiática já vencia ao intervalo por 2-1, com golos de Hwang, aos 16 minutos, e Kim Young-Gwon, aos 21', com Mostafa Mohamed a reduzir para os africanos, aos 37'.

Na segunda parte, já na parte final da partida, Cho Gue-Sung, aos 85 minutos, e Kwon, aos 90'+1, confirmaram a goleada para a equipa de Paulo Bento.

Nos outros jogos disputados neste mês, todos em casa, a Coreia do Sul perdeu com o Brasil (5-1), bateu o Chile (2-0) e empatou com o Paraguai (2-2).

A Coreia do Sul é adversária de Portugal no grupo H da fase final do Mundial 2022, que vai decorrer em novembro e dezembro, juntamente com Uruguai e Gana.