Kompany está prestes a ser anunicado como treinador do Burnley

O belga Vincent Kompany está muito perto de ser o novo treinador dos ingleses do Burnley, que podem anunciar o novo técnico nesta segunda-feira, informa a imprensa desportiva da Bélgica.

Aos 36 anos, o antigo defesa central pode estar perto de assinar com o Burnley. Os "Clarets" terminaram a ultima edição da Liga Inglesa em 18.º e desceram de divisão.

Segundo o site belga "HLN", o treinador ainda não assinou porque ainda não estavam concluídas as burocracias relativas ao visto de trabalho de Kompany. Caso se confirme, será a primeira experiência do belga a treinar fora do país natal.

Desde que saiu do Manchester City, em 2019, Kompany ingressou no clube onde foi formado, o Anderlecht. Depois de uma época em que chegou a acumular funções de jogador e de treinador, o defesa pendurou as botas em agosto de 2020 e dedicou-se, exclusivamente, aos treinos.

Em duas épocas como apenas treinador, Kompany não conseguiu alcançar nenhum título. Em 2020/21 acabou a Liga Belga em quarto, e em 2021/22 em terceiro.