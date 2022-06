Haaland oficializado em Manchester. "Fui adepto do City a vida toda"

O Manchester City confirmou a contratação do avançado norueguês Erling Haaland, que assina contrato de cinco épocas, até 2027.

"Há muitos jogadores de enorme qualidade na equipa e o Pep é um dos melhores treinadores de sempre. Já falei com ele, estamos ansiosos por trabalhar juntos. Acredito que estou no sítio certo para um jogador como eu", disse, em entrevista ao clube.

É o regresso da família Haaland a Manchester, depois de, entre 2000 e 2003, Alf-Inge Haaland, pai de Erling, ter representado os "citizens".



"É um dia de muito orgulho para mim e para a minha família. Nasci em Inglaterra, fui um adepto do City a minha vida toda. Sei muito sobre o clube já. Sinto-me em casa aqui e acho que posso desenvolver-me bem aqui", acrescentou.

Na última época o avançado alinhou pelo Borussia Dortmund, onde fez 29 golos, em 30 jogos. O norueguês leva apenas 203 jogos como sénior, mas conta com um impressionante registo de 155 golos.

"Quero marcar golos, ganhar troféus e melhorar enquanto jogador. É uma grande mudança para mim e mal posso esperar para começar a pré-época", conclui.

Com passagens pela Noruega, Áustria e Alemanha, Haaland conta com cinco troféus no palmarés. Conquistou a "dobradinha" de taça e liga austríaca, duas vezes, com o Red Bull Salzburg. Já no Borussia Dortmund, levantou uma vez a Taça da Alemanha.

Em Manchester, vai ser colega dos portugueses Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.