Diogo Jota termina a época com lesão numa coxa

Diogo Jota lesionou-se numa coxa durante o Suíça 1-0 Portugal de domingo, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações.

De acordo com comunicado publicado no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o avançado do Liverpool apresentou queixas musculares no final do jogo em Genebra. Ainda em terras suíças, realizou um exame complementar que revelou uma lesão na coxa.

A FPF adianta que o Liverpool "foi informado de todos os procedimentos realizados pelo jogador", acompanhado pelo médico da seleção.

Diogo Jota entrou ao minuto 62 da visita à Suíça, em substituição de Rafael Leão. Portugal perdeu por 1-0 e perdeu a liderança do Grupo 2, complicando a qualificação para a Final Four da Liga das Nações.

A Espanha passa estar em primeiro, com oito pontos, mais um do que a seleção nacional. No terceiro posto encontra-se a República Checa, com quatro pontos. A Suíça está no último lugar, com três.