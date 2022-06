Cinco substituições no futebol aprovadas em definitivo

A "International Football Association Board" (IFAB), órgão que regulamenta as regras do futebol, aceitou a mudança para um limite máximo de cinco substituições, que entra em vigor em 2022/23.

No 136.º encontro anual para discussão de assuntos do futebol, organizado pela FIFA em Doha, no Qatar, foram abordados vários temas além do número permitido de alterações.

O limite de cinco substituições teve início, temporariamente, durante a pandemia, mas a decisão é que se torne definitivo já na próxima época.

No encontro também foi decidido - à consideração dos organiadores de cada competição - aumentar para 15 o número de substitutos que podem ser convocados para cada encontro, ao invés dos anteriores 12.

A discussão também abordou temas como um cálculo mais justo do tempo de jogo, mas nenhuma alteração foi tornada definitiva a esse respeito.