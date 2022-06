Bayern de Munique confirma contratação de médio ao Ajax

O Bayern de Munique anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Ryan Gravenberch ao Ajax.

O médio internacional neerlandês, de 20 anos, assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até junho de 2027.

De acordo com a imprensa internacional, Gravenberch custa 18,5 milhões de euros ao Bayern. O Ajax ainda poderá receber mais 5,5 milhões em bónus, o que pode elevar o valor total do negócio aos 24 milhões.

Formado no Ajax, Gravenberch estreou-se pela equipa principal na época 2018/19, com 17 anos, e afirmou-se como titular na temporada passada. Esta época, marcou três golos e fez seis assistências em 42 jogos. Tem no palmarés três campeonatos e duas Taças dos Países Baixos.