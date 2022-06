O Arsenal anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Marquinhos ao São Paulo.

O extremo brasileiro, de 19 anos, custou 3,5 milhões de euros aos ingleses, de acordo com o jornal "The Guardian", e assinou um contrato "de longa duração", informou o Arsenal em comunicado no site oficial.

Formado no São Paulo, Marquinhos subiu à equipa principal em 2021. Em 2022, levava três golos e uma assistência em 18 jogos.