Abel Ferreira vence em jogo atribulado e lidera Brasileirão

O Palmeiras, do técnico português Abel Ferreria, venceu em casa do Coritiba, por 0-2, e assumiu a liderança isolada do campeonato brasileiro.

O primeiro golo do encontro foi apontado pelo avnçadio Dudu aos 23 minutos. Já na segunda parte, aos 63 minutos, foi o brasileiro Rony quem fechou as contas do encontro, ao apontar o segundo golo da partida.

Com a vitória, o Palmeiras regressa ao primeiro lugar do Brasileirão. A equipa de Abel Ferreira tem 22 pontos, mais um que o Corinthians de Vítor Pereira.

O encontro ainda ficou marcado pela expulsão do médio do Coritiba, Thonny Anderson, aos 72 minutos.

Ainda assim, o vermelho direto não foi o maior destaque negativo no encontro, que esteve interrompido alguns minutos por desacatos nas bancadas.

Segundo a imprensa brasileira a confusão entre adeptos começou nas imediações do Estádio Couto Pereira, mas rapidamente se estendeu à bancada e mesmo ao relvado.