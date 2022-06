Noruega volta a vencer a vizinha Suécia na Liga das Nações

A seleção da Noruega venceu novamente o dérbi escandinavo frente à Suécia, em casa, por 3-2, na quarta jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

Erling Haaland voltou a ser a grande figura da partida. Abriu o marcador aos 10 minutos de jogo, de cabeça, bisou aos 54, de grande penalidade, e assistiu o terceiro, aos 77, de Sorloth.

Pelo meio, a Suécia ainda reduziu para 2-1, aos 62 minutos, por Forsberg, e novamente nos descontos, reduzindo para 3-2, por Gyokeres, mas não conseguiu evitar a derrota.

Aos 21 anos de idade, Haaland leva já 20 golos em 21 internacionalizações pela Noruega. Nesta pausa, marcou cinco golos em quatro jogos.

Com este resultado, a Noruega está mais perto da subida à primeira divisão da Liga das Nações. Os nórdicos lideram o grupo com 10 pontos. A Sérvia, que joga em casa da Eslovénia mais tarde, está no segundo lugar, com 9 pontos.