Três portugueses na equipa do ano da Premier League

Os portugueses João Cancelo, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo foram escolhidos para a equipa do ano da Premier League.

Apesar do Manchester City ter conquistado o título, é o Liverpool que domina a equipa do ano. Dos "citizens", apenas Cancelo, Benardo Silva e De Bruyne integram a equipa, enquanto que os "reds" contam com Alisson, Van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Thiago, Salah e Sadio Mané.

Fora dos dois clubes que dominaram a Premier League, apenas dois jogadores: o português Cristiano Ronaldo, que fez 24 golos no Manchester United, e Antonio Rudiger, central do Chelsea que já assinou pelo Real Madrid.

CR7 marcou 18 golos no campeonato, em30 jogos disputados. Já Bernardo Silva juntou aos oito golos no campeonato quatro assistências, enquanto que Cancelo somou sete assistências e um golo.