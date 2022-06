Sergi Roberto reduz salário e continua no Barcelona

O Barcelona anunciou a renovação de contrato com Sergi Roberto por mais uma época, ficando o defesa agora ligado ao clube catalão até ao verão de 2023.

De acordo com a imprensa espanhola, Sergi Roberto aceitou reduzir o salário para continuar no clube catalão.

Sergi Roberto, de 30 anos, nunca conheceu outro clube na carreira. O internacional espanhol, que joga a lateral-direito e a média, fez formação no Barça, estreou-se na equipa principal em 2010/11 e nunca mais saiu.

No total, o médio soma 316 jogos pela equipa principal do Barcelona e venceu 18 troféus. Esta época, foi usado em apenas 12 jogos até ter sofrido uma lesão no jogo com o Bayern de Munique que o afastou dos relvados no que restava da época.