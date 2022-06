Paulo Bento perde em casa com o Paraguai

A Coreia do Sul, orientada pelo português Paulo Bento e adversário de Portugal no próximo Mundial, perdeu um jogo particular frente ao Paraguai, em casa, por 2-1.

Miguel Almirón, avançado do Newcastle, foi a figura da partida, ao bisar aos 23 e 49 minutos de jogo. Ambos os golos foram assistidos por Derlis González, ex-Benfica.

Son Heung-Min, a grande figura dos sul-coreanos, ainda reduziu, aos 66 minutos, mas a Coreia não evitou a derrota.

Na atual pausa para seleções, a equipa de Paulo Bento perdeu frente ao Brasil e Paraguai e venceu o Chile, por 2-0. Resta um jogo, na próxima terça-feira, frente ao Egito.