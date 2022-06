Pablo Sarabia coloca Espanha a dois pontos de Portugal

A Espanha subiu ao segundo lugar do Grupo 2 da Liga das Nações, a dois pontos de Portugal, esta quinta-feira, com uma vitória na Suíça, por 0-1.

Pablo Sarabia, que esta época representou o Sporting, por empréstimo do Paris Saint-Germain, marcou o golo dos espanhóis, aos 13 minutos.

A Espanha ultrapassa a República Checa e passa a ser segunda classificada, com cinco pontos, menos dois que Portugal, líder isolado. Os checos têm quatro pontos e a Suíça está em último, com zero.