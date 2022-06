Internacional português Kévin Rodrigues assina pelo Demirspor

O Demirspor, da Turquia, anunciou a contratação do defesa internacional português Kévin Rodrigues.

O lateral-esquerdo de 28 anos terminou contrato com a Real Sociedad e vai jogar pela primeira vez no futebol turco. O contrato é valido por três temporadas.

Kévin Rodrigues estava na Real Sociedad desde 2015, mas já não integrava as escolhas da equipa principal desde 2019, tendo estado emprestado ao Leganés, Eibar e Rayo Vallecano.

O defesa foi chamado duas vezes por Fernando Santos e soma três internacionalizações, em 2017 estreou-se num particular com a Arábia Saudita, e voltou a jogar no fim de 2018, frente à Escócia e Polónia.