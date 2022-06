Dorival Júnior é o sucessor de Paulo Sousa no Flamengo

O Flamengo anunciou, esta sexta-feira, o nome do sucessor de Paulo Sousa no comando técnico da equipa de futebol.

O brasileiro Dorival Júnior, que deixa o Ceará para cumprir uma terceira passagem pelo clube do Rio de Janeiro, foi apresentado apenas um dia depois do anúncio da demissão do treinador português.

Dorival Júnior também poderá comandar a equipa próximo jogo, no sábado, diante do Internacional de Porto Alegre.

Paulo Sousa, que nunca teve grande apoio dos adeptos, desde a sua chegada ao Flamengo em fevereiro, ficou numa posição fragilizada após a derrota com o Bragantino, por 1-0, na madrugada de quinta-feira.



Desde que chegou ao Flamengo, no início da época brasileira, quando abandonou de forma repentina a seleção da Polónia, Paulo Sousa perdeu seis e empatou sete dos 32 jogos que disputou. O clube ocupa a 14.ª posição do Brasileirão e é líder do Grupo H da Copa Libertadores.