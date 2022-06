Atenção, Portugal. Gana goleado pelo Japão

A seleção do Gana, adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial 2022, foi goleado pelo Japão, por 4-1.

Numa partida a contar para a Taça Kirin, uma prova amigável organizada pelo Japão, o Gana perdeu com os anfitriões por 4-1.

Yamane abriu o marcador, aos 29 minutos, antes de Jordan Ayew empatar, aos 44 minutos de jogo. No entanto, não durou muito tempo a igualdade, com Mitoma a fazer o segundo dos nipónicos aos 45+1 minutos.

O resultado escalou no segundo tempo. Kubo fez o terceiro aos 73 minutos e Maeda fechou o marcador, aos 82. Fatawu, jovem promessa do Sporting, foi suplente utilizado na seleção do Gana.