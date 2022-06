Abel goleia Luís Castro, Palmeiras é o novo líder do campeonato

O Palmeiras, de Abel Ferreira, recebeu e goleou o Botafogo, de Luís Castro, por 4-0, e subiu à liderança do campeonato brasileiro.

O resultado foi praticamente construído na primeira parte. Rony abriu o marcador aos 12 minutos de jogo, assistido por Gustavo Scarpa, que marcou o segundo pouco depois, aos 12 minutos da partida.

Aos 34 minutos de jogo, os mesmos protagonistas: Scarpa voltou a assistir Rony, que fez o terceiro do Palmeiras. Já perto do final do jogo, aos 87 minutos, o Palmeiras ainda chegou ao quarto golo, por Wesley.

Com este resultado, o Palmeiras assume a liderança do campeonato e ultrapassa o Corinthians, de Vítor Pereira. A equipa de Abel Ferreira soma agora 19 pontos, mais um do que o Corinthians.

Já o Botafogo ultrapassa uma má fase. A equipa de Luís Castro está o 15º lugar e segue numa série de quatro jogos consecutivos sem vencer, incluíndo três derrotas.