Ronaldo "Fenómeno" cumpre promessa e chega a Santiago de bicicleta

Ronaldo Nazário cumpriu a promessa de ir de bicicleta a Santiago de Compostela, caso o Valladolid subisse à primeira liga espanhola.

O antigo jogador e agora presidente do Valladolid prometeu que faria os 522 km que distam do estádio José Zorrilla - casa do Valladolid - a Santiago de Compostela.

"Foi uma experiência incrível, não podia ter sido melhor. É certo que o caminho é muito duro, há muitos obstáculos, mas foram quatro dias incríveis", disse o "Fenómeno" aos jornalistas que o esperavam.

O presidente do Valladolid começou o trajeto no domingo e terminou-o na quarta-feira.

O clube espanhol terminou a época em segundo na segunda liga, o que garantiu a subida automática à La Liga, de onde tinha descido em 2020/21.