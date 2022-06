Paulo Sousa na rota de saída do Flamengo

A imprensa brasileira dá como certa a saída de Paulo Sousa do Flamengo. O treinador português, que nunca teve grande apoio dos adeptos, desde a sua chegada ao clube em fevereiro, ficou numa posição fragilizada, após a derrota com o Bragantino, por 1-0, na última noite.

De acordo vom vários órgãos de comunicação social, os responsáveis do clube brasileiro já terão optado por prescindir dos serviçoes do técnico. A decisão ainda não foi comunicada porque o Flamengo procura um substituto para o português.

Paulo Sousa deverá continuar com a equipa e orientar o "Mengão" no próximo jogo, no sábado, contra o Internacional de Porto Alegre. Após o jogo com o Bragantino, o treinador português, num breve comentário à situação, disse estar concentrado em melhorar o desempenho da equipa.

"Tudo aquilo que se comenta e se escreve, com todo respeito, é algo que não posso controlar. Daí o meu foco exclusivamente é analisar meus rivais, passar com clareza os comportamentos dos nossos rivais para a nossa equipa tomar decisões para ganhar jogos", disse.



Desde que chegou ao Flamengo, Paulo Sousa perdeu seis e empatou sete dos 32 jogos disputados. O clube ocupa a 14.ª posição do Brasileirão e é líder do Grupo H da Copa Libertadores.

Paulo Sousa juntou-se ao Flamengo no inicio da época brasileira, quando abandonou de forma repentina a seleção da Polónia.