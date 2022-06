Oficial. Paulo Sousa deixa de ser treinador do Flamengo

O Flamengo confirmou, esta quinta-feira, a saída de Paulo Sousa.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Paulo Sousa e sua comissão técnica não comandam mais o time profissional", pode ler-se em comunicado do clube brasileiro, no Twitter.



O treinador português, que nunca teve grande apoio dos adeptos, desde a sua chegada ao clube em fevereiro, ficou numa posição fragilizada após a derrota com o Bragantino, por 1-0, madrugada desta quinta-feira.



O treino de sexta-feira será orientado por Mario Jorge, treinador dos sub-20 do Flamengo. Mario Jorge também poderá comandar a equipa próximo jogo, no sábado, diante do Internacional de Porto Alegre.

Segundo o "Globoesporte", o Flamengo já encontrou substituto para Paulo Sousa. Será Dorival Júnior, atual treinador do Fortaleza, que já se terá despedido dos jogadores, para rumar ao Rio de Janeiro.

Desde que chegou ao Flamengo, no início da época brasileira, quando abandonou de forma repentina a seleção da Polónia, Paulo Sousa perdeu seis e empatou sete dos 32 jogos que disputou. O clube ocupa a 14.ª posição do Brasileirão e é líder do Grupo H da Copa Libertadores.