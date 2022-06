Mário Rui desiludido por Nápoles ter falhado o título de campeão

O Nápoles ficou em terceiro lugar da Liga italiana, a apenas sete pontos do campeão Milan. O último lugar no pódio, atrás dos rivais de Milão, é a melhor posição para os napolitanos desde 2018/19, quando terminaram em segundo.

"O título foi mais que justo. Não me surpreendeu, porque já conhecia algumas qualidades, mas acima de tudo, este ano, teve a continuidade que não tinha tido no ano passado e demonstrou em campo a cada jogo que era um jogador que podia fazer a diferença a qualquer momento".

O campeonato italiano conta com vários portugueses nas suas equipas. Um deles foi mesmo considerado o melhor jogador da Liga. O campeão pelo Milan, Rafael Leão, merece elogios do compatriota, que "já conhecia as suas qualidades".

"Ainda tenho mais três anos de contrato no Nápoles. É uma cidade onde me adaptei muito bem, encontro-me muito bem, seja eu, seja a minha família", confessa.

Rafael Leão disputou 34 jogos na Serie A e fez 11 golos e dez assistências. No próximo ano, Leão pode ter, no Milan, a companhia de Renato Sanches.

"Todos conhecemos as qualidades do Renato, o que tem vindo a fazer nos últimos anos. Se se concretizar o Milan ainda irá ficar mais forte do que foi este ano, e se isso acontecer fico muito contente pelo Renato por ter mais um português no campeonato", admite.

Nem só de jogadores portugueses se faz o campeonato italiano. Mário Rui também deixou elogios a José Mourinho, treinador da Roma, onde, na última época, jogaram os portugueses Rui Patrício e Sérgio Oliveira. Na última temporada os romanos conquistaram a Conference League e ficaram em sexto na Liga.

"Foi um desempenho bastante positivo, porque era um ano em que a Roma se encontrava em transição. O Mourinho fez um grande trabalho, acima de tudo nas competições europeias, que conseguiu ganhar o primeiro título da história nessa competição. No campeonato teve um desempenho mais regular, mas diria que no final foi um trabalho positivo", conclui.