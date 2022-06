Guerra na Ucrânia dita saída definitiva do treinador do Sheriff

Num grupo com Real Madrid, Inter de Milão e Shakhtar Donetsk, ficou no terceiro lugar, tendo mesmo chegado a derrotar, no Santiago Bernabéu, os espanhóis, que viriam a sagrar-se campeões europeus.

Yuriy Vernydub tornou-se treinador do Sheriff em dezembro de 2020. Levou a equipa de Tiraspol (na Transnístria, uma região pró-Rússia autoproclamada independente da Moldávia desde 1990) à conquista do bicampeonato da Moldávia e à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Em comunicado no site oficial , o Sheriff explica que a decisão definitiva, e "por acordo mútuo", foi forçada "devido às circunstâncias" da guerra na Ucrânia e a pedido do próprio técnico ucraniano, de 56 anos.

O Sheriff Tiraspol anunciou a rescisão de contrato com o treinador, Yuriy Vernydub, que em fevereiro deixou o clube para se juntar ao exército da Ucrânia no combate à invasão russa .

No "play-off" da Liga Europa, o Sheriff caiu no caminho do Sporting de Braga. No desempate por grandes penalidades, depois de uma vitória por 2-0 para cada lado, a felicidade sorriu à equipa portuguesa.

Foi, precisamente, no final do jogo da segunda mão da eliminatória com o Braga, no final de fevereiro, que Vernydub revelou que pediria para voltar à Ucrânia, para combater a invasão da Rússia.

"Nasci na Ucrânia, vivo na Ucrânia e quero dar uma palavra de apoio às pessoas da Ucrânia, as quais sofreram um ataque russo esta manhã. Tenho orgulho nas pessoas que estão a defender o nosso país. Quando chegar à Moldávia vou pedir para ir à Ucrânia", disse na altura.



Yuriy Vernydub cumpriu com a palavra e regressou à Ucrânia, para batalhar contra a invasão da Rússia na linha da frente.