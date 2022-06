Gatusso confirmado no Valência

A experiência no Valência é a terceira do italiano fora do seu país natal. Já orientou os suiços do Sion e os gregos do OFI. Em Itália, Gattuso conquistou uma Taça de Itália, com o Nápoles, e um título da segunda divisão, com o Palermo.

Desde que abandonou o Nápoles, em 2021, o técnico italiano estava sem clube e sucede ao espanhol José Bordalás, que terminou a época no 9.º lugar do campeonato e foi à final da Taça do Rei, que perdeu com o Betis.