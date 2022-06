Divock Origi de saída do Liverpool

O belga Divock Origi, de 27 anos, vai abandonar o Liverpool em junho, quando termina o contrato do avançado, informa o clube.

Oito anos depois de ter chegado aos "reds", Origi está de saída, depois de não lhe ser renovado o contrato.

O avançado chegou a Liverpool em 2014, vindo do Lille. O jogador foi emprestado ao clube francês por uma época e fez a estreia pela equipa principal do clube inglês em 2015, pela mão do técnico norte-irlandês Brendan Rogers.