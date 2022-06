Renato Sanches muito perto de transferência para o AC Milan

O internacional português Renato Sanches estará muito perto de reforçar o AC Milan, de acordo com a Sky Sport italiana.

Segundo a publicação, o médio de 24 anos, que está em último ano de contrato com o Lille, vai custar cerca de 18 milhões de euros, um valor que já está acordado entre os dois emblemas.

Renato Sanches falhou os compromissos da seleção devido a lesão e, por isso, estará disponível para tratar das diligências e assinar já o contrato com o campeão italiano.

O médio esteve as últimas três épocas no Lille, onde se sagrou campeão francês. Antes, passou pelo Bayern de Munique e Swansea City, depois de uma temporada na equipa principal do Benfica.