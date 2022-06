Primeiro reforço de verão do "novo rico" Newcastle já estava no clube

O Newcastle contratou Matt Targett ao Aston Villa em defintivo.

O lateral-esquerdo inglês, de 26 anos, primeiro reforço dos "novos ricos" da Premier League, estava no clube desde janeiro, por empréstimo. Agora, fica em definitivo, com contrato válido por quatro temporadas. Segundo a BBC, o negócio custou um total de 17,5 milhões de euros ao Newcastle.

Com 16 jogos disputados na época que agora termina, Matt Targett ajudou o Newcastle a segurar-se no principal escalão do futebol inglês.